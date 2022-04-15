شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا: القوات الروسية تركز هجماتها شرق البلاد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشار تقييم للجيش الأوكراني اليوم الجمعة إلى أن القوات الروسية تركز حاليا هجماتها في شرق أوكرانيا في محاولة للسيطرة على بلدتي "بوباسنا" و"روبيجني" بمنطقة "لوهانسك".

غير أنها لم تنجح، طبقا لتقرير حول الوضع العسكري ، صادر عن هيئة الأركان العامة الأوكرانية.

وتتوقع كييف هجوما روسيا واسع النطاق في شرق أوكرانيا، في الأيام المقبلة.

وصدت قوات أوكرانية هجمات في ثمانية أماكن في منطقتي "لوهانسك" و"دونتسك"، حيث دمرت العديد من الدبابات الروسية ونظاما مدفعيا خلال اليوم السابق، طبقا للتقرير.

وتنشر أوكرانيا قوات قوية هناك لمواجهة الانفصاليين ،الذين تدعمهم روسيا في دونتسك ولوهانسك.

غير أن موسكو تزيد عدد أفراد قواتها في المنطقة على مدار الأيام القليلة الماضية.

وتم نشر بعض القوات الروسية، التي كانت منتشرة سابقا بالقرب من مدينة "تشيرنيهيف" شمالي أوكرانيا، الآن حول مدينة "سيفيرودونتسك" الرئيسية بالقرب من بلدة "روبيجني"، حسب تقرير الجيش الأوكراني.

وإذا تأكد ذلك، ستكون تلك أول وحدة، يتم سحبها وإعادة نشرها في شرق أوكرانيا من القتال في شمال شرق أوكرانيا، طبقا لما ذكره معهد "دراسة الحرب" ومقره أمريكا.