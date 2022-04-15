الأمم المتحدة: 4.7 ملايين شخص فروا من أوكرانيا

نيويورك: فرّ أكثر من 4,7 ملايين لاجئ أوكراني من بلادهم بعد 50 يوماً على بدء الغزو الروسي في 24 فبراير (شباط)، وفق تعداد مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.
وأحصت المفوضية 4,736,471 لاجئاً أوكرانياً حتى الخميس بزيادة 79,962 عن آخر حصيلة نشرت الأربعاء.
ولم تشهد أوروبا مثل هذا التدفق للاجئين منذ الحرب العالمية الثانية.
تشكل النساء والأطفال نحو 90 % من الذين فروا من أوكرانيا، في حين لا تسمح السلطات الأوكرانية بمغادرة الرجال في سن القتال.
وفر نحو 215 ألف شخص غير أوكراني من البلاد ويواجهون أحياناً صعوبات في العودة إلى بلدانهم الأم، بحسب المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.
وتقدر الأمم المتحدة عدد النازحين داخل أوكرانيا بنحو 7,1 ملايين، بحسب آخر تعداد صادر عن المنظمة في 5 أبريل (نيسان).
واضطر نحو 12 مليون شخص، أي أكثر من ربع السكان، إلى مغادرة منازلهم إما عن طريق عبور الحدود بحثاً عن ملجأ في البلدان المجاورة وإما سعياً الى ملاذ آمن آخر في أوكرانيا.
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