14 أبريل , 2022
باريس: بلغ وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، نظيره الأوكراني دميترو كوليبا، في اتصال هاتفي بأن فرنسا ستعيد "قريباً جداً" سفارتها في أوكرانيا إلى العاصمة كييف بعد نقلها إلى لفيف في غرب البلاد.
وقال بيان للسفارة الفرنسية إن السفارة نُقلت إلى لفيف أوائل مارس (آذار) مع تدهور الوضع الميداني بعد غزو روسيا لأوكرانيا أواخر فبراير (شباط).
وتدفق سياسيون أوروبيون على العاصمة الأوكرانية منذ انسحاب القوات الروسية من شمال البلاد، في وقت سابق من الشهر الحالي، في مواجهة المقاومة الأوكرانية القوية.
كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا تعلن عودة سفارتها في أوكرانيا إلى كييف قريباً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.