فرنسا تعلن عودة سفارتها في أوكرانيا إلى كييف قريباً

باريس: بلغ وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، نظيره الأوكراني دميترو كوليبا، في اتصال هاتفي بأن فرنسا ستعيد "قريباً جداً" سفارتها في أوكرانيا إلى العاصمة كييف بعد نقلها إلى لفيف في غرب البلاد.

وقال بيان للسفارة الفرنسية إن السفارة نُقلت إلى لفيف أوائل مارس (آذار) مع تدهور الوضع الميداني بعد غزو روسيا لأوكرانيا أواخر فبراير (شباط).

وتدفق سياسيون أوروبيون على العاصمة الأوكرانية منذ انسحاب القوات الروسية من شمال البلاد، في وقت سابق من الشهر الحالي، في مواجهة المقاومة الأوكرانية القوية.