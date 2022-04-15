بايدن: أميركا بصدد اتخاذ قرار لإرسال مسؤول كبير إلى أوكرانيا

14 أبريل , 2022 الرئيس الأميركي جو بايدن (أ ف ب). قال الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الخميس إن كبار المسؤولين الأميركيين بصدد اتخاذ قرار لإيفاد مسؤول رفيع إلى كييف في خطوة تستهدف إظهار الدعم لأوكرانيا. وقال بايدن للصحفيين وهو يستعد للمغادرة في رحلة إلى نورث كارولاينا «نحن نتخذ هذا القرار الآن». وقال مصدر مطلع على الأمر يوم الأربعاء إن وزير الدفاع لويد أوستن أو وزير الخارجية أنتوني بلينكن قد يتوجه إلى هناك. لكن ليس من المرجح أن يذهب بايدن.

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