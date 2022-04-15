الأمم المتحدة سترسل مساعدات بقيمة 100 مليون دولار لـ7 دول

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 15 أبريل 2022 07:09 صباحاً - منذ 6 دقائق

آخر تحديث: 15 - أبريل - 2022 7:41 صباحًا

لم تتوقف تداعيات الحرب الاوكرانية على حدودها وحسب، اذ تخطتها لتطال العالم كله من خلال ارتفاع أسعار النفط وبلوغها مستويات قياسية بعد حظر الولايات المتحدة النفط الروسي، بالاضافة الى ملامح أزمة أمن غذائي تلوح في الأفق، حيث تعتمد دول عدة على استيراد القمح والحبوب الأساسية من أوكرانيا.

في هذا الاطار، كشفت الأمم المتحدة أنها ستفرج عن 100 مليون دولار لسبع دول بينها اليمن، لمساعدتها في مكافحة مخاطر المجاعة.

الأمم المتحدة لفتت الى أنّ “النزاع الأوكراني يؤدي إلى اضطراب أسواق الغذاء”، معلنة الإفراج عن “100 مليون دولار لمكافحة الجوع”. وأضافت أن “تداعيات الصراع في أوكرانيا تهدد بدفع الملايين نحو المجاعة”.

ومن أصل هذا المبلغ، سيخصص 14 مليونا للصومال و12 مليونا لإثيوبيا و4 ملايين لكينيا و20 مليونا للسودان و15 مليونا لجنوب السودان و15 مليونا لنيجيريا و20 مليونا لليمن.

الى ذلك، أشار البيان الى أنّ الأموال ستمكّن وكالات الأمم المتحدة وشركائها من تقديم المساعدات الغذائية والنقدية والغذائية الأساسية بالإضافة إلى الإمدادات الأخرى، بما فيها الخدمات الطبية والمأوى ومياه الشرب.

واعتبر نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية “مارتن غريفيث” أن تخصيص هذه الأموال “سينقذ أرواحا”. وقال: “ينام مئات آلاف الأطفال كل ليلة وهم جياع بينما يقلق آباؤهم بشأن سبل إطعامهم”.