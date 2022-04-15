كييف ليست آمنة بعد.. سماع دوي انفجارات قوية في العاصمة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 15 أبريل 2022 07:09 صباحاً - منذ 27 دقيقة

آخر تحديث: 15 - أبريل - 2022 7:27 صباحًا

تتسارع التطورات الميدانية في أوكرانيا على صعد مختلفة، اذ نجحت القوات الاوكرانية بإغراق السفينة موسكفا، قائلةً إن السفينة الروسية الرئيسية في البحر الأسود التي تعود إلى الحقبة السوفيتية أصيبت بأحد صواريخها. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن السفينة غرقت في ساعة متأخرة من مساء الخميس أثناء قطرها إلى الميناء.

في سياق متصل، أفادت وسائل اعلام محلية بأنّ دوي انفجارات قوية في العاصمة الأوكرانية كييف سُمع في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، وانطلقت صفارات الإنذار من الغارات الجوية في أنحاء البلاد بينما يستعد السكان لهجمات روسية جديدة بعد غرق السفينة الحربية الروسية الرئيسية في البحر الأسود عقب نشوب حريق.

ويبدو أن الانفجارات التي سمع دويها من أعنف ما شهدته منطقة العاصمة الأوكرانية منذ انسحاب القوات الروسية في وقت سابق هذا الشهر استعدادا لمعارك في الجنوب والشرق.

وكانت صفارات الإنذار من الغارات الجوية قد دوت خلال الليل في جميع أنحاء أوكرانيا.

هذا وسُمع دوي انفجارات أيضا في مدينة خيرسون بجنوب البلاد وفي مدينة خاركيف في الشرق وفي مدينة إيفانو-فرانكيفسك في الغرب.

ولم يصدر تأكيد رسمي لوقوع الانفجارات.

وتأتي خسارة السفينة بينما تواصل البحرية الروسية قصف المدن الأوكرانية المطلة على البحر الأسود بعد قرابة 50 يوما من بدء الغزو. ويستعد سكان أوديسا وماريوبول، الواقعتين على بحر آزوف المجاور، لهجمات روسية جديدة.

وأشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى السفينة الحربية الغارقة في خطاب مصور في الصباح الباكر حذر فيه من نوايا روسية لاستهداف منطقة دونباس بشرق البلاد، بما يشمل ماريوبول.

كذلك، أشاد زيلينسكي بكل “الذين أوقفوا تقدم قوافل العتاد العسكري الروسي التي لا تنتهي… الذين أظهروا أن السفن الروسية يمكن أن تسقط… إلى القاع”.