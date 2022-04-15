رويترز: مواجهات بين المصلّين والقوات الاسرائيلية في المسجد الأقصى

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 15 أبريل 2022 07:09 صباحاً - منذ 45 دقيقة

نقلت وكالة رويترز عن شاهد عيان أن مواجهات تدور في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة في ساحات المسجد الأقصى بين المصلين وقوات الأمن الإسرائيلية.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس أنه تلقى “بلاغا بوجود عدد من الإصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في المسجد الأقصى”.

وأضاف في بيان أنه استنفر كل طواقم الإسعاف التابعة له في القدس.

ولم يصدر بيان بعد من الجهات الإسرائيلية ذات الصلة حول أحداث المسجد الأقصى في الجمعة الثانية من شهر رمضان.

وكانت نائبة الرئيس الأميركي “كاملا هاريس” نددت بالهجمات في إسرائيل التي أسفرت عن مقتل 14 شخصا وقالت إن دعم الولايات المتحدة لأمن إسرائيل “لا يتزعزع”، وذلك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتزوج اليوم الخميس.

البيت الأبيض قال في بيان “أبدت نائبة الرئيس الدعم للجهود المتواصلة للحد من التوتر”.

هذا وكثّف الجيش الإسرائيلي مداهماته في الضفة الغربية عقب هجمات لاثنين من الفلسطينيين من داخل الأراضي الفلسطينية وثلاثة من عرب إسرائيل أدت إلى مقتل 14 في إسرائيل منذ نهاية آذار.

وقتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 20 فلسطينيا كثير منهم مسلحون منذ كانون الثاني.