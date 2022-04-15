شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين بالقاهرة الجديدة يطالب بسرعة الدعوة لانتخاب نقيب بعد الراحل رجائى عطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب أحمد مهنا، نقيب المحامين بالقاهرة الجديدة، مجلس النقابة بتطبيق أحكام القانون بالدعوة لانتخاب نقيب يكمل مدة النقيب الراحل رجائى عطية، قبل مرور ستين يوما من يوم 26 مارس الماضى، وسرعة تشكيل هيئة مكتب وفق صحيح القانون وتلافى العوار القانونى فى التشكيل السابق وفقا لما أورده حكم القضاء الإدارى ببطلان التشكيل.

وأضاف مهنا فى تصريحات له، أنه لابد من العمل علي انفاذ قرار النقيب الراحل الذي صدق عليه أغلبية المجلس بشأن رفع الحد الأدني للمعاشات ليكون ألف جنيه شهريا، متابعا:" هناك أعباء شديدة على النقابات الفرعية ونحن منها إذ نقوم بصرف ما يزيد عن 75 ألف جنيه معاشات شهرية داعمة لأيتام القاهرة الجديدة للمساعدة في المعاشات المتدنية التي تصرفها النقابة العامة وهو يحمل ميزانيتنا مايصل الي مليون جنيه سنويا وهو عبء رئيسي علي العامة بالأساس".

وشدد أحمد مهنا، نقيب المحامين بالقاهرة الجديدة، على أنه لابد من إعادة الدور للجمعية العمومية وسلطتها في حال الخلافات النقابية باعتبارها السلطة العليا لنقابة المحامين وعدم اللجوء الي البلاغات والتخوين في حال الخلاف النقابي مع توحيد القواعد النقابية في خدمتي المعاش والعلاج وعودة صرف معاش الدفعة الواحدة في حالتى الوفاة والعجز الكلى.