عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هل يذهب بايدن إلى أوكرانيا.. البديل أوستن أو هاريس

الجمعة 15 أبريل 2022

الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الخميس، إنه مستعد للذهاب شخصيًا إلى العاصمة الأوكرانية كييف.



وقال بايدن، قبل استقلال الطائرة الرئاسية، ردا على سؤال صحفي عما إذا كانت إدارته تنوي إرسال مسؤول رفيع المستوى إلى أوكرانيا: "نعم، لم نتخذ هذا القرار حتى الآن".

وردا على سؤال بشأن هذا المسؤول، توجه بايدن إلى الصحفية بسؤال: "هل أنتم مستعدون للذهاب؟".

وردت الصحفية على ذلك بسؤال: "وهل أنت مستعد؟"، وقال بايدن: "نعم".

وبالأمس، كتبت صحيفة "بوليتيكو" أن البيت الأبيض كان يناقش إمكانية إرسال أحد ممثليها إلى اجتماع مع فلاديمير زيلينسكي من أجل إظهار الدعم لأوكرانيا.

وتم اختيار بايدن نفسه، ونائبة الرئيس كامالا هاريس، من بين المرشحين المحتملين، ولكن من المرجح أن يكون وزير الخارجية أنتوني بلينكن أو وزير الدفاع لويد أوستن.

وقال مصدر مطلع على الأمر، الأربعاء، إن وزير الدفاع لويد أوستن أو وزير الخارجية أنتوني بلينكن قد يتوجه إلى كييف. لكن ليس من المرجح أن يذهب بايدن، في مبادرة تهدف لدعم أوكرانيا.

وأمس، أعلن الرئيس الأمريكي، تقديم مساعدات عسكرية جديدة تتضمن معدات ثقيلة، لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار، وفق البيت الأبيض.

وستشمل هذه الحزمة الجديدة من المساعدات "معدات فعالة جدا قمنا بتسليمها" إلى أوكرانيا بالإضافة إلى "قدرات جديدة" تتضمن خصوصا "أنظمة مدفعية" و"مدرعات"، وفق الرئيس الأمريكي.

وأشار بايدن أيضا إلى أنه أعطى الضوء الأخضر لإرسال طائرات مروحية إلى أوكرانيا.