جهود لاستخراج جثة طفلة غرقت في رشاح قرية بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

تكثف قوات الإنقاذ النهري في محافظة القليوبية، اليوم الجمعة، جهودها للعثور على جثة طفلة 3 سنوات، لقيت مصرعها غرقًا، برشاح قرية كفر الحصافة دائرة مركز شرطة شبين القناطر، فيما تولت النيابة التحقيق في الواقعة.

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر بتلقيه بلاغًا بمصرع طفلة غرقًا برشاح بقرية كفر الحصافة بدائرة المركز.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ. وتبين أن الطفلة تدعى "سجدة.ح"، فيما تكثف قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية جهودها لانتشال الجثة.