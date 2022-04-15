كوريا الجنوبية تحدد موعد رفع معظم قيود جائحة كورونا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 15 أبريل 2022 04:09 صباحاً - منذ 9 دقائق

قالت كوريا الجنوبية اليوم الجمعة إنها ستلغي معظم قيود مكافحة فيروس كورونا الأسبوع المقبل، بما في ذلك حظر التجول الذي يمنع ارتياد المطاعم بعد منتصف الليل، مع ظهور مؤشرات على تراجع حالات الإصابة بالمتحور أوميكرون.

وقال رئيس الوزراء كيم بو-كيوم في اجتماع بشأن التعامل مع فيروس كورونا إن حظر التجول الذي يبدأ في منتصف الليل ويشمل المطاعم وأنشطة الأعمال الأخرى سيلغى اعتبارا من 18 أبريل نيسان إلى جانب الحد الأقصى للتجمعات الخاصة الذي يبلغ عشرة أشخاص حاليا.

ولكن كيم أضاف أن “وضع الكمامات لا يزال وسيلة مهمة جدا لحماية أنفسنا”.

وتابع “لا مفر من الإبقاء على إلزام وضع الكمامات في الأماكن المغلقة لفترة طويلة”.

وبالنسبة لإلزام السكان بوضع الكمامات في الخارج، قال كيم إن الحكومة ستعيد النظر في ما إذا كانت ستلغي هذا القيد في غضون أسبوعين، على حسب انتشار الفيروس.

وانخفضت الإصابات اليومية إلى أقل من 150 ألف حالة يوم الخميس، إذ يبدو أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد قد تخطى الذروة بعد أن كان يحوم فوق 620 ألف حالة يوميا في منتصف مارس آذار.