حماس: اجتماع للفصائل الفلسطينية في لبنان للرد على العدوان الإسرائيلي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 15 أبريل 2022 04:09 صباحاً - منذ 4 دقائق

قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، الخميس، على أنّ الاحتلال “الإسرائيلي”، أرسل رسالة عبر الوسطاء أنّه سيمنع مجموعات المستوطنين من ذبح القرابين في المسجد الأقصى.

وقال العاروري لقناة الأقصى الفضائية التابعة للحركة: “ذروة العدوان الذي كان يخطط له الاحتلال هو ذبح القرابين في ساحات المسجد الأقصى، ولذلك شعبنا نهض في كل مكان وبالأخص في القدس وساحات الأقصى”.

وتابع: “نحن لا نثق في وعود الاحتلال، بل نثق في قدرة شعبنا ومقاومته على مواجهة الاحتلال”، مُضيفًا: “دعونا للنفير العام، وأمس كان اجتماع لكل الفصائل بغزّة، وكان العنوان المركزي والرئيس هو الدفاع عن الأقصى والقدس، وخلال أيام سيعقد اجتماع فصائلي آخر في لبنان لأجل الغرض نفسه”.

وأوضح أنّ الاحتلال يتراجع فقط عندما ينهض شعبنا ومقاومتنا في وجه مخططاته وانتهاكاته، مُقدمًا التعازي والتهاني لأهالي الشهداء الذين ارتقوا خلال شهر رمضان وخلال هذا العام.

وشدّد العاروري على أنّ شعبنا هو في حالة استنفار دائمة لمواجهة الاحتلال، وهو حارس أمين على هذه القضية والقدس والمقدسات، مُنوّهًا إلى أنّه يتعرض لعدوان مستمر في كل مكان.