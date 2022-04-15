البنتاغون يعلق على غرق السفينة موسكفا.. “ضربة موجعة لروسيا”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 15 أبريل 2022 04:09 صباحاً - منذ 43 دقيقة

في أول تعليق أمريكي على غرق السفينة الحربية موسكفا، قالت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” إن غرق الطراد الحربي ضربة موجعة للأسطول الروسي في البحر الأسود.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي لشبكة سي إن إن، “هذه ضربة كبيرة لأسطول البحر الأسود. إنه جزء رئيسي من جهودهم لممارسة نوع من السيطرة البحرية في البحر الأسود”.

كما أضاف “سيكون لهذا تأثير على قدراتهم”.

وفي وقت سابق قال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، إن السفينة طافية ولم تغرق.

تصريحات متضاربة

وكانت وزارة الدفاع الروسية أكدت في وقت سابق أن الطراد الذي يعد قائد أسطول البحر الأسود الروسي لم يغرق، مضيفة أن الانفجارات التي اندلعت على متنه أمس الأربعاء توقفت.

كما أضافت أنه “تم احتواء بؤرة الحريق، لم تعد هناك ألسنة لهب، لافتة في الوقت عينه إلى أن انفجارات الذخيرة توقفت أيضا.

استهدافه بصاروخ

في المقابل، أكدت أوكرانيا أنها هاجمت الطراد، وأعلن الجيش الأوكراني في بيان على حساباته على مواقع التواصل، أنه استهدف السفينة بصاروخ من طراز “نبتون”.

كما أشار إلى أن موسكفا بدأت بالغرق بعد انفجار الذخائر على متنها، وإصابتها بأضرار جسيمة.

يذكر أن هذا الطراد الحربي كان نال شهرة في بداية العملية الروسية، عندما انتشر تسجيل لجنود أوكرانيين يحرسون إحدى الجزر وهم يتوجهون إلى طاقم السفينة عبر جهاز اتصال لاسلكي بأن “يذهب إلى الجحيم” بعد أن دعاهم للاستسلام.