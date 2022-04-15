أوكرانيا تعلن إجلاء 2557 شخصا عبر ممرات إنسانية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 15 أبريل 2022 04:09 صباحاً - منذ ساعتين

أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك الخميس إجلاء 2557 شخصا في المجمل من المدن الأوكرانية عبر ممرات إنسانية يوم الخميس.

وأضافت فيريشتشوك في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن من بين هؤلاء 289 تم إجلاؤهم من مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية المحاصرة بواسطة وسائل نقل خاصة بهم.

من جهة أخرى حذّرت لجنة تابعة للأمم المتحدة اليوم الخميس من أن حياة نحو 2.7 مليون من ذوي الإعاقة بأوكرانيا في خطر، مستشهدة بتقارير تفيد بأن كثيرين منهم محاصرون أو تركوا بلا رعاية في المنازل ومراكز الرعاية ودور الأيتام بدون الإمدادات الأساسية أو الأدوية التي يحتاجونها.

وأضافت اللجنة في بيان أرسل إلى الصحفيين أنها “تشعر بانزعاج شديد إزاء المصير المجهول لذوي الإعاقة في أوكرانيا”. وتابعت “ذوو الإعاقة لديهم قدرة محدودة أو معدومة على الحصول على معلومات الطوارئ والملاجئ والملاذات الآمنة، وانقطعت الاتصالات بين كثيرين منهم وشبكات الدعم الخاصة بهم، مما جعلهم عاجزين عن التصرف في ظل الوضع الراهن أو التنقل في محيطهم”.

في السياق، حذّرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا الخميس من أن الحرب في أوكرانيا أثرّت سلبا على التعافي الاقتصادي وأدت إلى تباطؤ النمو المتوقع في معظم دول العالم.

وأضافت أن الحرب إلى جانب المأساة الإنسانية والأزمات الاقتصادية التي خلفتها، أبرزت الشرخ الحاصل في النظام العالمي في وقت يشكل التعاون الحل الوحيد.

وجاءت الحرب في وقت كان الاقتصاد يحاول التعافي من تداعيات كوفيد، بما في ذلك تسارع ارتفاع معدلات التضخم، وهو أمر يعرّض المكاسب التي تم تحقيقها في العامين الماضيين للخطر.