14 أبريل , 2022
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ ف ب).
برر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس قراره عدم استخدام عبارة «إبادة جماعية» في ما يتعلق بفلاديمير بوتين، معتبراً أن «التصعيد الكلامي» لن «يساعد أوكرانيا» وقد يدفع الغربيين إلى التدخل.
وأوضح الرئيس الفرنسي عبر إذاعة «فرنسا بلو» أنه تحدث صباحاً مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي اعتبر الأربعاء أن رفضه التنديد بـ«إبادة جماعية» في بلاده «مؤلم جداً». وقال إنهما سيتحدثان مرة أخرى مساء.
وأعلن إيمانويل ماكرون خلال توجهه إلى لوهافر في شمال غرب فرنسا، في إطار حملته الانتخابية الرئاسية أن «كلمة إبادة جماعية لها معنى» و«يجب أن تصدر عن خبراء في القانون وليس سياسيين».
كانت هذه تفاصيل خبر ماكرون: استخدام عبارة «إبادة جماعية» لن يساعد أوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.