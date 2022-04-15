ماكرون: استخدام عبارة «إبادة جماعية» لن يساعد أوكرانيا

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ ف ب).

برر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس قراره عدم استخدام عبارة «إبادة جماعية» في ما يتعلق بفلاديمير بوتين، معتبراً أن «التصعيد الكلامي» لن «يساعد أوكرانيا» وقد يدفع الغربيين إلى التدخل.

وأوضح الرئيس الفرنسي عبر إذاعة «فرنسا بلو» أنه تحدث صباحاً مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي اعتبر الأربعاء أن رفضه التنديد بـ«إبادة جماعية» في بلاده «مؤلم جداً». وقال إنهما سيتحدثان مرة أخرى مساء.

وأعلن إيمانويل ماكرون خلال توجهه إلى لوهافر في شمال غرب فرنسا، في إطار حملته الانتخابية الرئاسية أن «كلمة إبادة جماعية لها معنى» و«يجب أن تصدر عن خبراء في القانون وليس سياسيين».