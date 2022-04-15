شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن إنشاء مزارع سمكية بغير ترخيص؟.. القانون يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد القانون رقم 146 لسنة 2021 الخاص بحماية البحيرات والثروة السمكية التراخيص اللازمة لتحويط اى مساحة مائية حيث نص على أنه:

يحظر بغير ترخيص من الجهاز إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات وبواغيزها وشواطئها أو تحويط أية مساحة مائية منها إلا للغرضين الآتيين :

(أ) حماية الأراضى الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات .

(ب) إنشاء مزارع للأسماك .

ويحظر بغير ترخيص من الجهاز استغلال جزر البحيرات وبواغيزها ومراحاتها فى رعى الماشية وصيد الطيور .

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص.