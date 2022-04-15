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هل يمكن إنشاء مزارع سمكية بغير ترخيص؟.. القانون يجيب

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القاهرة - سامية سيد - حدد القانون رقم 146 لسنة 2021 الخاص بحماية البحيرات والثروة السمكية التراخيص اللازمة لتحويط اى مساحة مائية حيث نص على أنه:

 

يحظر بغير ترخيص من الجهاز إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات وبواغيزها وشواطئها أو تحويط أية مساحة مائية منها إلا للغرضين الآتيين :

 

(أ) حماية الأراضى الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات .

 

 

(ب) إنشاء مزارع للأسماك .

 

 

ويحظر بغير ترخيص من الجهاز استغلال جزر البحيرات وبواغيزها ومراحاتها فى رعى الماشية وصيد الطيور .

 

 

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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