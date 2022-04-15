شكرا لقرائتكم خبر عن سماع دوي انفجارات قوية في كييف ومدن أوكرانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت وسائل إعلام محلية بسماع دوي انفجارات قوية في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة في العاصمة الأوكرانية كييف وفي عدد من المدن الأخرى في أنحاء البلاد.

وكانت صفارات الإنذار من الغارات الجوية قد دوت خلال الليل، في جميع أنحاء أوكرانيا.

وسُمع دوي انفجارات أيضا في مدينة خيرسون بجنوب البلاد وفي مدينة خاركيف في الشرق وفي مدينة إيفانو-فرانكيفسك في الغرب.

ولم يصدر تأكيد رسمي لوقوع الانفجارات، فيما لم يتسن لرويترز التحقق بعد من صحة الأنباء.