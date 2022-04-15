شكرا لقرائتكم خبر عن ميقاتي: نعزز علاقات لبنان العربية خاصة مع «الخليج» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، أمس الخميس، مواصلة خطوات تطوير وتعزيز علاقات لبنان العربية، ولا سيما مع دول مجلس التعاون الخليجي

وقال ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء «إننا مطمئنون إلى عودة الصفاء إلى علاقات لبنان العربية، ولا سيما مع دول مجلس التعاون الخليجي، وسنواصل خطوات تعزيز هذه العلاقات وتطويرها».

وأضاف: «رغم كل الأجواء السلبية التي تتم إشاعتها، فنحن على قناعة أننا نقوم بكل العمل المطلوب منا».

من جهة أخرى، أكد رئيس حزب «الكتائب» اللبنانية سامي الجميل أن «المعركة الانتخابية المقبلة حاسمة وسنحقق انتصارا كبيرا ليس فقط للكتائب وإنما للبنان أيضا بوصول مجموعة إضافية من النواب الذين لا يساومون ويؤمنون بسيادة لبنان واستقلاله وسيدخلون المجلس ليقولوا «لا» عندما تدعو الحاجة ونعم عند الضرورة»، مشددا على أن «القرار بعدم انتخاب ميشال عون رئيسا للجمهورية اتخذ لأن خطه السياسي يختلف عن خط الكتائب ولأنه حليف لحزب الله ونحن رفضنا صفقة الاستسلام لحزب الله وتدمير البلد».

وقال في تصريح: «عام 2018 حذرنا من انهيار الليرة لأن الأرقام كانت واضحة فوصلنا إلى أن تخطى سعر صرف الدولار 30 ألف ليرة، وحذرنا من أن حزب الله سيستمد الشرعية من السلطة بعد التسوية الرئاسية وقانون الانتخاب الذي أعطاه الأكثرية في مجلس النواب واليوم يستسلمون له ويستدعيهم تباعا ليصالحهم».

ولفت إلى أن «الكتائب كانت وحيدة يومها في مواجهة أركان التسوية مجتمعين الذين وعدوا الشعب بحياة الرفاه ليتبين أنهم كانوا يخدعونه وحزبنا كان على حق».

وبعد جلسة الحكومة برئاسة ميقاتي، قال وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري: إن الحكومة وافقت اليوم (أمس الخميس) على هدم صوامع القمح المتضررة جراء انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020، والذي أسفر عن مقتل 215 شخصا على الأقل.

وقال مكاري: إن القرار استند إلى «تقرير فني».