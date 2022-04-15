شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يثمن الدعم السعودي العاجل لليمنيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الإعلام العسكري للقوات المشتركة في اليمن، أمس الخميس، عن خرق صارخ للهدنة من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية، بشن هجوم في محور حيس جنوب الحديدة، تصدت له القوات المشتركة، في وقت ثمن فيه رئيس البرلمان العربي عادل العسومي إعلان المملكة تقديم دعم عاجل للاقتصاد اليمني بمبلغ ثلاثة مليارات دولار.

وقدّر العسومي في بيان أمس جهود المملكة والإمارات، ومبادراتهما البناءة وسعيهما الدؤوب في اليمن من أجل التوصل لحل سياسي ينهي الصراع ويضمن تحقيق السلام والاستقرار الإقليميين، لا سيما في ضوء المخرجات الإيجابية للمشاورات اليمنية، التي عقدت بالرياض برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وفي سياق خرق الهدنة، قال الإعلام العسكري اليمن: إن ميليشيات الحوثي تكثف استهداف القرى المحررة حديثا شرق حيس بقصف ممنهج لإجبارهم على النزوح مجددا، كما عاودت استهداف قرى آهلة بالسكان شرق حيس بالأسلحة الرشاشة.

وأضاف الإعلام العسكري «إن خروقات الميليشيات استهدفت مواقع عسكرية في أوقات متفرقة، الأربعاء، مستخدمة الأسلحة الرشاشة والطيران المسير دون تحقيق أي هدف».

من جانب آخر، احتدمت المواجهات، الخميس، بين قوات العمالقة والميليشيا الانقلابية في واحدة من أهم جبهات القتال شرق اليمن.

وقال مصدر إعلامي: إن المواجهات جاءت عقب استهداف الميليشيا منازل السكان في قرية الهجر بعزلة ملعاء بصاروخ، إضافة إلى استهدافها مناطق سكنية مجاورة بالمدفعية.