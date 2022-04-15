«العلاقات.. والمنطقة».. تصريحات تركية جديدة تجاه مصر على لسان وزير الخارجية التركي

الشارقة - اميمة ياسر - تحدث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، عن العلاقات مع مصر مجددًا، قائلا إن العلاقات مع مصر تتحسن، وإن ذلك سيفيد البلدين والمنطقة، وفق قوله.

وأضاف أوغلو، في مقابلة مع قناة إن تي في الفضائية المحلية، اليوم الخميس، أن على تركيا ومصر تحسين علاقاتهما الثنائية، الأمر الذي سينعكس إيجابا على المنطقة برمتها، مشيرا إلى أنه من الممكن عدم التوافق في كل الملفات، لكن العلاقات الثنائية يجب أن تتحسن على أية حال.

واستكمل: العلاقات مع مصر تتحسن ويجب أن تتحسن، رغم الاختلاف في وجهات النظر، من الممكن عدم توافقنا في كافة الملفات، وتحسين العلاقات بين البلدين لا ينعكس إيجابا علينا فقط.

وزير خارجية تركيا: هناك إمكانية لعقد جولة ثالثة من المحادثات

وشدد على أن تحسين العلاقات بين مصر وتركيا مهم أيضا بالنسبة إلى ملف شرقي المتوسط والقضية الفلسطينية والعالمين العربي والإسلامي وإفريقيا والشرق الأوسط.

ولفت إلى إمكانية عقد جلسة ثالثة من المحادثات الاستكشافية بين البلدين، وذلك بعدما عقدت القاهرة وأنقرة جلستين في مايو وسبتمبر الماضيين، على مستوى نائبي وزيري الخارجية.

وتحدث أوغلو، عن إمكانية اجتماعه مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، قائلا إنه توجد مقترحات بهذا الصدد لكنها لم تؤكد بعد.

وذكر أن البلدين يمتلكان الإرادة لتطبيع العلاقات، لافتا إلى مواصلة اتخاذ الخطوات اللازمة بهذا الخصوص.