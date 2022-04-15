تعيين 4 رؤساء مدن خلال حركة المحليات في محافظة جنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

أصدر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الخميس، حركة المحليات جديدة، وشملت تعيين عدد من سكرتيري العموم والمساعدين في عدد من المحافظات، كما تضمنت الحركة نقل وتعيين عدد من رؤساء المدن والأحياء.

وتضمنت الحركة بجنوب سيناء تعيين 4 رؤساء مدن وهم خيري حسين إبراهيم، رئيسًا لمدينة سانت كاترين، خلفًا للواء طلعت العناني، وعبد الله عزت محمود، رئيسًا لمدينة دهب، خلفًا للعميد عارف عبد العزيز، ورماح السيد محمد، رئيسًا لمدينة طابا، خلفًا لعلي الشحات، وأحمد جميل عبد الله، رئيسًا لمدينة أبوزنيمة، خلفًا لمحمد حسن.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء في تصريح له، إن حركة التغييرات تهدف لضخ دماء جديدة في الجهاز التنفيذي، من خلال الدفع بقيادات شابة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للنهوض بالمحليات، لافتًا أن الفترة المقبلة تحتاج إلى بذل مزيد من العمل والجهد من قبل الجهاز التنفيذي بالمحافظة، خاصة أن المحافظة تستعد لاستضافة قمة المناخ في نوفمبر المقبل.