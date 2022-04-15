ساركوزي يعلن دعمه لماكرون في الانتخابات الرئاسية الفرنسية

اسماعيل عبد الحي - أعلن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي دعمه للرئيس إيمانويل ماكرون، الذي حصل على 27.84٪ من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات التي جرت يوم الأحد.

وقال ساركوزي (67 عاما) عن ماكرون في تغريدة على "تويتر": "لديه الخبرة اللازمة لأننا نواجه أزمة دولية عميقة وأكثر تعقيدا من أي وقت مضى"، معتبرا أن "السنوات الخمس المقبلة ستكون مشحونة بعدم اليقين المالي".

كما دعا الناخبين إلى دعم ماكرون، مشيرا إلى أن "المشروع الاقتصادي لماكرون يضع قيمة العمل كأولوية قصوى والتزامه تجاه أوروبا واضحا لا لبس فيه".

وأضاف: "حقبة جديدة تبدأ، وستتطلب تغييرات عميقة. سنحتاج إلى تغيير عاداتنا وردود أفعالنا الحزبية"، لافتا إلى أن "الإخلاص للقيم الجمهورية اليمينية وثقافتنا الحاكمة يجب أن يقودنا للرد على دعوة إيمانويل ماكرون من أجل الوحدة".

هذا وأظهرت الأرقام التي أعلنتها وزارة الداخلية الفرنسية أن ماكرون على جاء رأس قائمة المرشحين الـ12 بحصوله على 27.84٪ من الأصوات، وجاءت المرشحة اليمينية مارين لوبان في المركز الثاني بنسبة 23.15٪.

وحل المرشح اليساري جان لوك ميلينشون في المركز الثالث، وخسر بصعوبة الجولة الثانية، إذ حصل على 21.95٪ من الأصوات، حسب أرقام وزارة الداخلية.

وسيحسم الناخبون الفرنسيون السباق بين ماكرون ولوبان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 افريل الجاري.