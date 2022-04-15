غارات جوية إسرائيلية تستهدف مواقع في ريف دمشق

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 15 أبريل 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أفاد التلفزيون الرسمي السوري بأن غارات جوية إسرائيلية استهدفت مواقع عدة في ريف دمشق الغربي اليوم الخميس.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر عسكري قوله “نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جوياً من اتجاه شمال الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في ريف دمشق الغربي، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، واقتصرت الأضرار على الماديات”.

وشنت إسرائيل هجمات متكررة على ما وصفته بأهداف إيرانية في سوريا، حيث انتشرت قوات مدعومة من طهران، بما في ذلك حزب الله اللبناني، على مدى العقد الماضي لدعم الرئيس بشار الأسد في الحرب السورية.

ونفى قائد عسكري متحالف مع الحكومة، لرويترز أن تكون ضربات اليوم الخميس أصابت مواقع تابعة له خارج دمشق.

ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة الإسرائيلية.