بعد انفجارات وحريق.. روسيا تعلن غرق الطراد “موسكفا”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 15 أبريل 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 15 - أبريل - 2022 12:02 صباحًا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية مساء اليوم الخميس غرق الطراد “موسكفا”، وهو السفينة الرئيسية في الأسطول الروسي بالبحر الأسود، مشيرة الى أن الطراد فقد توازنه بسبب الأضرار التي لحقت به جراء حريق شب فيه.

وبعد ظهر اليوم، أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية أن الطراد موسكفا بدأ الغرق بعد استهدافه بصاروخين مضادين للسفن، ووصفته بأنه “حدث عسكري هائل”، و”أكبر خسارة للأسطول الروسي منذ الحرب العالمية الثانية”، رغم نفي موسكو غرق السفينة بداية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قالت في وقت سابق اليوم إنه “تم احتواء بؤرة الحريق على الطراد، ولم تعد هناك ألسنة لهب، توقفت انفجارات الذخيرة، والطراد موسكفا لا يزال عائما”، قبل أن تعلن عن غرقه لاحقا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن التحقيقات مستمرة لمعرفة أسباب الحريق الذي أدى إلى تلك الانفجارات، في حين أعلن الكرملين أنه تم إطلاع الرئيس فلاديمير بوتين على ما وقع على متن الطراد.

وكانت موسكو أقرت بوقوع أضرار جسيمة في السفينة، في حين قالت السلطات الأوكرانية بمدينة أوديسا إن القوات الأوكرانية تمكنت من إصابة السفينة بصاروخ من نوع “نبتون”.

“مدمر حاملات الطائرات”

ويعد الطراد موسكفا من أقوى القطع البحرية الروسية، ويعرف “بمدمر حاملات الطائرات”، إذ يتولى مهمة مهاجمة تلك الحاملات والقطع البحرية الكبيرة.

ودخل الخدمة عام 1983، وكان اسمه “سلافا” أي “المجد”، ثم أعيدت تسميته باسم “موسكفا” أي “موسكو” في 1996.

وتبلغ حمولته الكاملة 11 ألفا و300 طن، ويستطيع حمل مروحيتين مسلحتين ضد السفن والغواصات، ولكنه يحمل حوامة واحدة من طراز “كا-27” (Ka-27).

وفي 2013، أرسل الطراد موسكفا إلى البحر المتوسط ردا على انتشار القطع البحرية الأميركية على طول الساحل السوري. وخلال أزمة القرم في 2014 كان الطراد مسؤولا عن حصار البحرية الأوكرانية.

وفي 30 أيلول 2015، أرسل الطراد إلى غرب البحر المتوسط لتأمين الطائرات التي تشن غارات في سوريا.