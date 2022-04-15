التّوجه الأوروبي لحظر واردات روسيا يلقي بثقله على أسعار النفط.. كم بلغت؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 15 أبريل 2022 01:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 14 - أبريل - 2022 11:10 مساءً

بعد الأنباء عن توجه الإتحاد الأوروبي لفرض حظر على واردات النفط الروسية، استقرت أسعار النفط على ارتفاع اليوم الخميس بعد انخفاضه في وقت مبكر من الجلسة، إذ عمد المستثمرون إلى تغطية مراكز البيع قبل عطلة نهاية الأسبوع الطويلة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.92 دولار، أو 2.68 في المئة، لتبلغ عند التسوية 111.70 دولار للبرميل. وأُغلقت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.70 دولار أو 2.59 في المئة، لترتفع عند التسوية إلى 106.95 دولار للبرميل.

وسجل كلا العقدين أول مكسب أسبوعي لهما في أبريل نيسان. ولعدة أسابيع، كانت الأسعار هي الأكثر تقلبا منذ يونيو حزيران 2020.

بدورها، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الاتحاد الأوروبي يتجه نحو تبني حظر تدريجي للنفط الروسي، لإعطاء ألمانيا والدول الأخرى الوقت لترتيب موردين آخرين.

ثلاثة ملايين برميل روسي

وحذرت وكالة الطاقة الدولية أمس الأربعاء من أنه قد يتم استبعاد نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا من النفط الروسي اعتبارا من أيار فصاعدا بسبب العقوبات أو تجنب المشترين طواعية الشحنات الروسية.

وأفادت رويترز بأن دور التجارة العالمية الكبرى تخطط للحد من مشتريات النفط الخام والوقود من شركات النفط الروسية المملوكة للدولة في مايو.