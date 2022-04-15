شكرا لقرائتكم خبر عن «تويتر»: الشركة ليست «رهينة» لعرض «ماسك» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سعى الرئيس التنفيذي لتويتر، باراج أجراوال، إلى طمأنة الموظفين بأن الشركة ليست "رهينة" بسبب أنباء عن عرض الملياردير إيلون ماسك لشرائها، وذلك بحسب ما أبلغ به مصدر مطلع رويترز اليوم الخميس. وقال المصدر، إن أجراوال عبر عن تقديره لعمل الموظفين وشجعهم على الاستمرار في التركيز. وكان ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، عرض في وقت سابق اليوم شراء تويتر بما قيمته 43 مليار دولار، قائلا إن منصة التواصل الاجتماعي بحاجة لأن تكون شركة خاصة لتنمو وتصبح منصة لحرية التعبير.