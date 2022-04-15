خبيرة في التربية تكشف عن حيلة لإبعاد الأطفال عن ألعاب الفيديو

بكين: كشفت خبيرة في التربية عن حيلتها لحمل الأطفال على ترك ألعاب الفيديو جانباً دون أن يضطر الولدان للصراخ والشجار مع الطفل.

وكتبت ليزا بوناج على صفحتها في تيك توك "سأقوم بإعداد سيناريو. طفلي يبلغ من العمر ثماني سنوات - إنه يلعب ألعاب الفيديو باستمرار، أخبره أن يترك الألعاب لكنه لا يفعل ذلك. ومهما حاولت حمله على النهوض وترك الألعاب فإنه لا يستجيب حتى لو فعلت بالقوة".

عند هذه النقطة، تنصح ليزا بترك الطفل وشأنه، وعدم المحاولة أكثر من ذلك، حتى لو استمر باللعب طوال النهار. وعندما يحل المساءـ تنصح ليزا بفصل كل شيء عن الطفل، وحتى إغلاق جهاز التلفزيون وإخفاؤه لو اقتضى الأمر.

وفي صباح اليوم التالي، عندما يستيقظ الطفل ويسأل عما يحدث، يجب أن تقول "تذكر أنك كنت وقحاً معي أمس عندما طلبت منك إيقاف تشغيل لعبة الفيديو. كرر هذا الأمر ليومين وسترى ماذا سيحدث".

وتابعت ليزا "لا تحاول التوضيح أكثر، هذا كل شيء، ناقش الأمر مرة أخرى في غضون يومين. هذا الطريقة تنطوي على وسيلة قيادة وتوجيه. إنها تعلمه كيف يكون لطيفاُ هذا ما تريد القيام به".

وأثنى العديد من المعلقين على الفيديو على طريقة ليزا، وأكد العديد منهم أنها كانت ناجحة لإبعاد أطفالهم عن ألعاب الفيديو في الوقت المناسب، وكتب أحد المعلقين "أنا أحب هذه الطريقة، إنها رائعة"، وأضافت مستخدمة أخرى "إنها بالضبط الخطوة التي قمت بها مع جهاز إكس بوكس ابني وكانت ناجحة للغاية".