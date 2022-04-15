ارتفاع قتلى إعصار الفلبين إلى 123 والجيش يشارك في عمليات الإنقاذ

تعهد الجيش الفلبيني، بمواصلة جهود البحث والإنقاذ بعد أن اجتاحت العاصفة المدارية «ميجي» مناطق وسط البلاد هذا الأسبوع مما أدى إلى دفن كثيرين تحت الانهيارات الأرضية وأودى بحياة 123 شخصاً على الأقل.

والإعصار «ميجي» هو أول إعصار هذا العام يضرب الفلبين وهي أرخبيل يضم ما يربو على 7600 جزيرة ويشهد 20 عاصفة مدارية في المتوسط سنوياً.

وقالت الحكومة المحلية في تقرير إن 86 من الضحايا سقطوا في بايباي، وهي منطقة جبلية معرضة للانهيارات الأرضية، في إقليم ليتي حيث أصيب 236 شخصاً.

وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث إن ثلاثة آخرين لقوا حتفهم في أقاليم مختلفة بينما لا يزال ستة في عداد المفقودين. وذكرت وحدة مشاة بالجيش الفلبيني في بايباي على «فيسبوك» إن «عمليات البحث والإنقاذ ستستمر».

وأظهرت صور جوية ومقاطع فيديو قدمتها الحكومة المحلية المتحدرات المنهارة ومزارع جوز الهند والمنازل المدفونة تحت القاذورات والطين. وفي إحدى المناطق اضطر رجال الإنقاذ إلى استخدام قوارب مطاطية للوصول إلى منطقة انهيار أرضي.

ومنذ ذلك الحين انقشع الإعصار ميجي الذي وصل إلى اليابسة يوم الأحد مصحوباً برياح بلغت سرعتها 65 كيلومتراً في الساعة وعواصف بسرعة 80 كيلومتراً في الساعة.