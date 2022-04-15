فرنسا.. اشتباكات بين الشرطة وطلاب رافضين لنتائج الانتخابات

وردد الطلاب المحتجون أمام كلية العلوم السياسية بجامعة السوربون شعارات قالوا فيها "لا للوبان، ولا لماكرون"، و"الثورة واجب"، و"السوربون صارت محتلة".

يذكر أن الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون، تقدم في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بعد حصوله على 27.6% من الأصوات، فيما احتلت زعيمة حزب "الجبهة الوطنية" اليميني، مارين لوبان، المرتبة الثانية بعد حصولها على 23.41% من الأصوات.