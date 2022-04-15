شكرا لقرائتكم خبر عن تناول سياسات الطاقة الاحفورية.. أعضاء «التنسيقية» يلتقون رئيس « طاقة الشيوخ» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ؛ تلبية لرغبته في توضيح بعض ملاحظاته وتحفظاته حول سياسات إدارة وتخطيط الطاقة الأحفورية في مصر.

وقدم رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ عرضا لتفاصيل وأبعاد هذا الملف المهم، مؤكدًا أنه "طبقا للدستور فإن موارد الدولة ملك للشعب، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحُسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها".

أضاف: "من المهم كمواطنين وأعضاء مجلسي نواب وشيوخ عند النظر في الإنتاج والتنمية، ولتخطيط تلك الثروة بشكل سليم، معرفة مخزون الثروة والمتبقي من هذا المخزون والمنتج منه لإمكانية التخطيط المستقبلي وفقا للطلب المحلي".

وأبدى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين امتنانهم لرئيس لجنة الطاقة لما لديه من حس وطني، واستعداد للقيام بدراسة تطرح الحلول لجميع الملاحظات والنقاط التي تسهم في تطوير هذا الملف المهم.

تأتي هذه اللقاءات في ضوء حرص التنسيقية على متابعة جميع الملفات التي تهم الوطن والمواطن، وستقوم لجنة الطاقة بالمجلس بإعداد تلك الدراسة ووضع التوصيات والحلول المقترحة والاستعانة بالدراسات السابقة التي قامت بها لجنة الطاقة.

حضر اللقاء من أعضاء التنسيقية: إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة، عضو مجلس أمناء التنسيقية، أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالشيوخ، محمد إسماعيل، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة بالشيوخ، عمرو عزت، وكيل لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، نهى أحمد زكي، أمين سر لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ.