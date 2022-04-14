شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: غرق الطراد موسكفا المزود بصواريخ كروز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نقلت وكالات أنباء روسية اليوم الخميس، عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن الطراد موسكفا، المزود بصواريخ كروز، غرق أثناء قطره وإعادته إلى الميناء في طقس عاصف إثر وقوع عدة انفجارات ونشوب حريق على متنه.

كانت الوزارة قالت في وقت سابق إن الطراد، وهو السفينة الحربية الرئيسية في أسطول البحر الأسود الروسي، والذي يعود إلى الحقبة السوفيتية، أصيب بأضرار جسيمة بسبب الحريق والذي قالت أوكرانيا إنه نجم عن إصابته بصاروخ.