شكرا لقرائتكم خبر مليونا لغم زرعها الحوثيون لقتل اليمنيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وثق تقرير حقوقي مقتل 2818 مدنيا جراء الألغام، وإصابة 3655 آخرين خلال الفترة الممتدة من شهر أبريل 2014 وحتى مارس 2022، وكشف عن مليوني لغم زرعها الحوثيون بهدف قتل الأبرياء من المدنيين.

وأكد التقرير الحقوقي الذي أعلن في مؤتمر صحفي بمحافظة مأرب تحت عنوان «الألغام.. كابوس يطارد اليمنيين»، عن 12069 انتهاكا ارتكبتها الميليشيات بحق المدنيين والأعيان المدنية خلال السنوات الثمانية الماضية وتضرر 5085 مبنى متنوعا ما بين منشآت حكومية وممتلكات خاصة.

وأشار إلى مقتل 33 من فرق نزع الألغام الذين يعملون في المشروع السعودي «مسام» وإصابة أكثر من 40، بعضهم بإعاقات دائمة، مشيرا إلى أن الفرق الهندسية التابعة لمشروع «مسام» قد تمكنت من نزع 329 ألف لغم وعبوة ناسفة وذخائر غير منفجرة.

وقال سليم علاو ممثل منظمة هود في إقليم سبأ «إن عدد قتلى الألغام منذ العام 2014 حتى العام الجاري 2022، يقدر بأكثر من ألفي قتيل بينهم أطفال ونساء»، كما أفاد علاو إلى أن الميليشيات زرعت أكثر من مليوني لغم، بهدف قتل المدنيين وترهيب المجتمع المحلي، مشيرا إلى أنها تعمدت في زراعتها للألغام على تلغيم الطرق والسهول والوديان والمنازل وكل الأماكن الحيوية المتصلة بحياة المدنيين ومصادر معيشتهم.

على صعيد آخر، رحب أعضاء مجلس الأمن الدولي بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، ونقل السلطات الذي يعكس مجموعة أوسع من الفاعلين السياسيين.

وشجع مجلس القيادة الرئاسي المشكل حديثا على مواصلة الجهود من أجل التوصل إلى تسوية سياسية تحت رعاية الأمم المتحدة، وأكد أعضاء مجلس الأمن في بيان دعمهم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن لتلبية الاحتياجات الإنسانية والاقتصادية العاجلة للشعب اليمني، مشيدين بمساهمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأعضائه في دعم السلام وتعزيز الحوار السياسي ومعالجة الأزمة الإنسانية.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن، عن أملهم وتوقعهم أن يشكل ذلك خطوة مهمة نحو الاستقرار وتسوية سياسية شاملة بقيادة وملكية يمنية تحت رعاية الأمم المتحدة، بعد بدء الهدنة، منوهين بارتياح أعضاء مجلس الأمن لاعتزام مجلس القيادة الرئاسي تشكيل فريق تفاوضي للمحادثات التي تقودها الأمم المتحدة.. مؤكدين دعمهم لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة.

وأشاروا إلى زيارة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى صنعاء للمرة الأولى منذ توليه منصبه، داعيين الحوثيين إلى الانخراط والعمل مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة في جهوده لتحقيق وقف شامل لإطلاق النار والتفاوض على حل سياسي شامل، وشددوا على أهمية مشاركة المرأة بنسبة 30 % على الأقل تماشيا مع نتائج مؤتمر الحوار الوطني.

مشاهدات يمنية:







قناص حوثي يصيب امرأة في رأسها بتعز.ميليشيات الحوثي تخطف عبدالله يحيى العربي، أحد وجهاء وأعيان مديرية السبرة، جنوب شرق محافظة إب.



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ضحايا الألغام في اليمن: