منظمة تطالب الحوثي بالإفراج عن صحفية مختطفة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالبت منظمة حقوقية يمنية جماعة الحوثي بالإفراج عن صحفية محتجزة في العاصمة صنعاء.

وقالت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين (صدى)، في بيان «ندين اختطاف جماعة الحوثي للصحفية نادية مقبل، من أحد شوارع صنعاء بتاريخ 28 مارس الماضي، أثناء قيامها بعملها الصحفي».

وحصلت المنظمة على معلومات تفيد بأن الصحفية اختفت وانقطع الاتصال بها بعد قيامها بعمل تقرير عن اشتعال أسعار السلع الغذائية قبل رمضان، وعثر أهالي الصحفية عليها في وقت لاحق بقسم شرطة حزيز بصنعاء.