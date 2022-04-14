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منظمة تطالب الحوثي بالإفراج عن صحفية مختطفة

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- بواسطة أيمن الوشواش - طالبت منظمة حقوقية يمنية جماعة الحوثي بالإفراج عن صحفية محتجزة في العاصمة صنعاء.

وقالت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين (صدى)، في بيان «ندين اختطاف جماعة الحوثي للصحفية نادية مقبل، من أحد شوارع صنعاء بتاريخ 28 مارس الماضي، أثناء قيامها بعملها الصحفي».

وحصلت المنظمة على معلومات تفيد بأن الصحفية اختفت وانقطع الاتصال بها بعد قيامها بعمل تقرير عن اشتعال أسعار السلع الغذائية قبل رمضان، وعثر أهالي الصحفية عليها في وقت لاحق بقسم شرطة حزيز بصنعاء.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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