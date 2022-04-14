المملكة تعرب عن إدانتها للعنف الجنسي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعربت المملكة عن إدانتها للعنف الجنسي في كافة الأحوال والأوضاع، ولا سيما في حالات النزاع المرتبطة بعدة صعوبات، ومنها صعوبة الوصول إلى الخدمات القانونية والعدلية. وأعرب القائم بالأعمال بالإنابة لوفد المملكة لدى الأمم المتحدة محمد العتيق خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي، عن أسف المملكة لوقوع ضحايا للأشكال المتعددة من العنف الجنسي في مناطق النزاع، مشددا على ضرورة أن يتكاتف المجتمع الدولي لتحقيق سبل الانتصاف لهؤلاء الضحايا ضمن الأنظمة الوطنية لدولهن، وبما يحقق لهن العدالة التامة. وقال «تؤمن بلادي بأهمية تضمين صوت المرأة والمشاركة في تصميم وتنفيذ البرامج الإنسانية، وخصوصا المتأثرات منهن بالنزاعات المسلحة».

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