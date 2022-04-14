شكرا لقرائتكم خبر الرئيس الكيني لقطان: ندعم استضافتكم إكسبو 2030 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الرئيس الكيني أوهورو كينياتا دعم بلاده الكامل لطلب المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض.

جاء ذلك خلال استقباله للمستشار بالديوان الملكي أحمد قطان، والوفد المرافق له، حيث أبلغوا تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وتمنياتهما لحكومة وشعب كينيا الصديقة المزيد من التقدم والازدهار، فيما حمله تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة.

وعبر عن شكر وتقدير السعودية لهذا الدعم الذي يأتي انطلاقا من العلاقات المميزة بين البلدين.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعات البلدين الصديقين، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأعلنت وزيرة الخارجية الكينية دعم بلادها لطلب المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدنية الرياض، وأوضحت في مؤتمر صحفي عقدته أمس، أن بلادها تدعم ملف طلب المملكة لاستضافة إكسبو 2030 في مدينة الرياض، وذلك من منطلق العلاقات المتميزة بين البلدين.

وعبر قطان، لدى لقاء وزيرة الخارجية في جمهورية كينيا راشيل أمامو في نيروبي. عن شكر وتقدير حكومة المملكة لهذا الدعم، وبحث خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، وتطلع الجانبان إلى دفع العلاقات المشتركة نحو آفاق أرحب بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين.

كما ناقش الجانبان مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.