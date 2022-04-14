إضراب وغضب فلسطيني حدادا على دماء الشهداء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عم الإضراب الشامل أمس محافظتي رام الله والبيرة، وبيت لحم، حدادا على أرواح القتلى، واستنكارا للاغتيالات الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، شمل الإضراب كافة مناحي الحياة التجارية والقطاعات العامة والخاصة، بما فيها المؤسسات التعليمية في محافظة رام الله والبيرة.

وكانت حركة «فتح» إقليم رام الله والبيرة أعلنت في بيان لها عن الإضراب الشامل والنفير العام، بعد ما جرى الليلة الماضية من اقتحامات واغتيالات واعتقالات في محافظة جنين ومخيمها، ومدينة نابلس، وبلدات سلواد وكوبر وحوسان، وارتقاء كوكبة جديدة من القتلى.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بمقتل شخصين أمس، برصاص قوات إسرائيلية في جنين شمال الضفة الغربية ليرتفع عدد القتلى الفلسطينيين منذ أمس إلى خمسة.

ولوحت الرئاسة الفلسطينية أمس، باتخاذ قرارات عاجلة في خضم تصاعد التوتر مع إسرائيل الذي أدى إلى مقتل خمسة فلسطينيين منذ أمس.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن الرئيس محمود عباس، دعا القيادة الفلسطينية للاجتماع يوم الأحد المقبل، وأكد الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان، بأن قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير ستوضع على طاولة القيادة خلال الساعات القادمة، لأن الوضع أصبح أمام مفترق طرق جراء التصعيد الإسرائيلي الخطير.

وتتعلق قرارات المجلس المركزي التي تم إعلانها قبل أسابيع بسحب الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل ووقف التنسيق الأمني معها.

واتهم أبو ردينة إسرائيل بأنها تدفع بالأمور إلى طريق مسدود، وتلعب بالنار ولن تبقى الأمور على حالها.

وحذر من تصرفات إسرائيل الاستفزازية والانفلات والهستيريا اليومية لقوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

من جهته، أعلن عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة «فتح» حسين الشيخ، أن القيادة الفلسطينية ستعقد اجتماعا طارئا لبحث التوتر مع إسرائيل واتخاذ قرارات استراتيجية.

وقال «إن إسرائيل اتخذت قرارا واضحا برفع وتيرة القتل في الأراضي الفلسطينية عبر تعليماتها لجيشها بالقتل دون قيود، وما يجري مجزرة حقيقية لا يمكن السكوت عليها».