شكرا لقرائتكم خبر 3 مشاريع صحية سعودية في الصومال واليمن ولبنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس ثلاث اتفاقيات مشتركة مع الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث، لتنفيذ مشاريع صحية متعددة في كل من الصومال واليمن وللاجئين السوريين في لبنان، ومثل المركز خلال الاتفاقيات مساعد المشرف العام على العمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز بمقر المركز في الرياض.

وسيجري بموجب الاتفاقية الأولى تشغيل مركز الغسيل الكلوي بمستشفى بنادير في العاصمة الصومالية مقديشو، يستفيد منه 280 فردا، بهدف تقديم خدمات الرعاية الصحية التخصصية المميزة لمرضى الفشل الكلوي وتأمين العلاج الضروري لهم للحفاظ على حياتهم وخفض معدلات الوفيات بينهم، فضلا عن تحسين مستوى الخدمات الصحية وتوطينها ودعم البنية التحتية بالقطاع الصحي في الصومال.

فيما وقعت الاتفاقية الثانية لتنفيذ المرحلة السابعة من مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل بمحافظة مأرب، يستفيد منه 3.649 فردا، بهدف تركيب الأطراف الصناعية لذوي الاحتياجات الخاصة بأنواعها وتوفير خدمة إعادة التأهيل الوظيفي للأطراف الصناعية، وتقديم خدمات التأهيل الجسدي للمرضى ومتابعتهم والاستفادة منهم في خدمة المجتمع، إضافة إلى رفع قدرات الكادر الطبي والفني مهنيا وعلميا وتهيئته للتعامل مع الحالات النوعية، والحد من هجرة الكوادر الطبية والفنية المتخصصة.

وسيجري بموجب الاتفاقية الثالثة تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع تعزيز خدمات الرعاية الصحية للاجئين السوريين والمجتمع المضيف في بلدة عرسال بمحافظة بعلبك اللبنانية، يستفيد منها 75.000 فرد، بهدف تقديم خدمات الرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي والتغذوي.