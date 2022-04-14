مقتل 3 موريتانيين في قصف جوي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير التعليم والإصلاح، الناطق الرئيس باسم الحكومة الموريتانية ماء العينين ولد أييه مقتل ثلاثة مواطنين موريتانيين في قصف جوي في منطقة خارج الأراضي الموريتانية تقع في أراضي الصحراء الغربية. وقال في مؤتمر صحفي أعقب اجتماعا لمجلس الوزراء « لقد قضى ثلاثة مواطنين في هذا القصف الذي وقع خارج أراضينا ولسنا مستهدفين به»، وأعاد التأكيد أن الحادث وقع خارج الأراضي الموريتانية. ونددت الجزائر أمس بالحادث واتهمت المغرب بتعمد إعدام رعايا دول مغاربية خارج نطاق القانون وبارتكاب جرائم إرهاب دولة.

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