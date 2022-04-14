لافروف: الغرب أعلن حربا هجينة على روسيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أمس أن الغرب بدأ حربا هجينة شاملة ضد روسيا. ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عنه القول «تحت ذريعة الأزمة الأوكرانية، أعلن الغرب بشكل جماعي، حربا هجينة شاملة. تغطي مجموعة متنوعة من المجالات، بما في ذلك مجال المعلومات». وأكد أن روسيا لا تحجب نفسها عن أحد، ولا تدخل في عزلة ذاتية، وشدد على أن الأزمة الحالية تفتح فرصا إضافية للتنمية.

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