شكرا لقرائتكم خبر طلاب يحتلون جامعات احتجاجا على انتخابات فرنسا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتل طلاب في باريس مباني في جامعة السوربون ومعهد باريس للعلوم السياسية أمس الخميس، احتجاجا على نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية. وحاز الرئيس إيمانويل ماكرون ومرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان على أعلى أصوات خلال الجولة الأولى التي أجريت الأحد الماضي، وسوف يتنافسان في الجولة الثانية المقررة في 24 أبريل الجاري. وتم إغلاق الحرمين الجامعيين لأسباب أمنية، ويحتل الطلاب مناطق من الجامعة منذ أمس الأول، وقالوا في رسالة تم تداولها على شبكة الإنترنت «إنهم يرفضون تسليم أنفسهم لمنافسة ثانية بين السلطوي والنيوليبرالي ماكرون والفاشية لوبان».

كانت هذه تفاصيل خبر طلاب يحتلون جامعات احتجاجا على انتخابات فرنسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.