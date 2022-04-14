النائب محمد إسماعيل يطالب بحل مشاكل العاملين بالشركة المصرية للملاحة البحرية

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القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب محمد إسماعيل عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمذكرة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، للمطالبة باتخاذ اللازم نحو العاملين بالشركة المصرية للملاحة البحرية، بعد ايقاف الأجر الشهرى منذ شهرين.

جاء ذلك استكمالًا لمتابعة النائب محمد اسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لطلبات تعويضات العاملين بشركة الملاحة البحرية وبناءا على المذكرة و الشكوى المقدمة من العاملين له.

وقال النائب محمد إسماعيل، إن شركة الملاحة المصرية البحرية قامت بإصدار شيكات بقيم مالية مخالفة للمدد التأمينية للعاملين، وذلك بالمخالفة لما تم الاتفاق عليه في محضر الاجتماع الخاص بمطالب العاملين بالشركة والمرسل الى وزارة قطاع الأعمـال مـن وزير القوى العاملة برقم (٥٧) بتـاريخ 2022/2/15.

وطالب النائب محمد اسماعيل في المذكرة بسرعة تنفيذ طلبات العمال الموجودة بمحضر التفاوض وحل مشاكل تلك الأسر المتضررة التي فقدت مصدر دخلها الوحيد وعدم صرف اى مرتبات لهم منذ 3 اشهر في ظل ظروف معيشية صعبة.