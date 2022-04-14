بعد أيام من تجديد تعيينها.. رحيل مفاجئ للمصرفية ميرفت سلطان رئيسة بنك تنمية الصادرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قبل أذان المغرب، توفيت يوم الخميس ميرفت سلطان رئيسة مجلس الإدارة و العضو المنتدب للبنك المصري للصادرات، وذلك بعد أيام قليلة من قرار تجديد رئاستها للبنك لفترة ثالثة.

وستقام جنازة سلطان غدا بعد صلاة الجمعة بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.

وكانت سلطان عادت من أداء عمرة رمضان قبل أيام قليلة، وباشرت عملها في البنك بعد العودة من العمرة بشكل طبيعي، قبل رحيلها المفاجئ اليوم، وسط حالة من الحزن بين العاملين في البنك والقطاع المصرفي، الذين يشهدون لها بالكفاءة والسيرة الطيبة.

وكانت الجمعية العامة للبنك المصري لتنمية الصادرات، قررت بالأغلبية في اجتماعها قبل أيام قريبة خلال شهر أبريل الجاري تشكيل مجلس إدارة البنك لدورة جديدة عن الفترة 2022-2025، برئاسة ميرفت سلطان ليتم التجديد لها للولاية الثالثة.

وكانت ميرفت سلطان قد تولت رئاسة بنك تنمية الصادرات فى سبتمبر ٢٠١٦ وتمكنت خلال السنوات الثلاث الماضية من تحقيق تحول نوعي وهيكله كاملة للبنك ومضاعفة نتائج أعماله ليصبح واحدا من أبرز البنوك العاملة فى السوق المصرفية المصرية.

وأعلنت سلطان خلال الأيام الماضية تغيير العلامة التجارية للبنك في خطوة تستهدف تعزيز صورته الذهنية ووضعه في صفوف البنوك الأولى.

وتم اختيار ميرفت سلطان ضمن قائمة فوربس للسيدات الأكثر تأثيرا فى منطقة الشرق الأوسط.

وكانت سلطان قبل رئاستها البنك المصري لتنمية الصادرات تولت منصب المديرة الإقليمية للعلاقات الخارجية في بنك HSBC لمنطقة شمال أفريقيا والشام ونائبة رئيس المعاملات البنكية الدولية في بنك دويتشه مصر لمنطقة شمال أفريقيا والشام.

كما عملت سابقًا في البنك المصري الخليجى، والبنك الأهلي المتحد، والمصرف المتحد، ومصرف أبوظبي الإسلامي.