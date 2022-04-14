ضبط 11 ألف زريعة بلطي قبل تهريبها في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

ضبط موظفو مشروع دعم، وتنمية الخدمات في كفر الشيخ، اليوم الخميس، سيارة جامبو تحمل على متنها 11 ألف وحدة زريعة بلطي، وذلك قبل تهريبها بمركز البرلس.

ووفق البيان الصادر عن محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، أكد المحافظ اللواء جمال نورالدين، أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الأمر، بالتعاون مع اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه جرى تسليم الزريعة الحية للثروة السمكية، وفقًا لقرار النيابة العامة تمهيدًا لإعادة ضخها مرة أخرى في بحيرة البرلس، منعًا لنفوقها، ومباشرة التحقيق مع المتهم، والتحفظ على السيارة.