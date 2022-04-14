مجدي الجلاد: "الطعن في ظهري معناه إني سابق.. واللي طعنوني كتير" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (الخليج 365، الكونسلتو، يلا كورة، شيفت) إن أقرب الأصدقاء في مجال الصحافة والإعلام حاربوه بشكل كبير خلال مسيرته المهنية، قائلًا: "جسمي ده مليان طعنات، لكن مش زعلان منهم لأني فهمت الدنيا كويس".

وأضاف الجلاد خلال حواره في برنامج "ورا الشمس" مع الإعلامية أميرة بدر على قناة "الشمس"، اليوم الخميس، أن الشخصية المصرية شهدت تغييرًا كبيرًا خلال السنوات العشر الماضية، في كل المجالات.

وتابع: "تعلمت أن أعطي ما بداخلي ولا زلت أتبنى مواهب وشباب كتير، ومؤمن بدوري ده، لأن عند بداياتي المهنية أخذ أساتذة الصحافة بيدي كي أتعلم الصحافة، منهم جميل الباجوري، والراحل أحمد بهاء الدين، ومحمود مراد، ومصطفى بدر".

وأكمل: "الطعن في الظهر كتير معناه إني سابق، واللي طعنوني كتير، وهم موجودين على الساحة الآن وأسماء ليست كبيرة لأن زمن الأسماء الكبيرة انتهى، لكنه سيعود مرة أخرى لأن مصر لديها مواهب وكفاءت كبيرة في كل المجالات".