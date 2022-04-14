مصرع عنصر إجرامي في ليلة سقوط عصابة "مستر إكس" بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

لقي عنصر جنائي مصرعه عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة في أسيوط.

تمكنت جهود البحث الجنائى من تحديد مكان اختباء 10 عناصر جنائية من بينهم 9 سبق اتهامهم فى العديد من القضايا من بينها "سلاح، سرقة، مخدرات، قتل" كونوا تشكيل عصابى تخصص فـى الاتجار بالمواد المخدرة مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثان أسيوط مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة الأمنية اللازمة لضبط المذكورين، وأسفر تبادل إطلاق النيران مع القوات عن مصرع أحد عناصر التشكيل، وأمكن ضبط باقى المتهمين، وبحوزتهم (4 بنادق آلية - بندقية خرطوش - طبنجة - 3 فرد محلى عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) وضبط (كميات من المواد المخدرة مبلغ مالى - 6 هواتف محمولة - 4 دراجات نارية).

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة لحماية نشاطهم الإجرامى، والمبلغ من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم والدراجات النارية للترويج.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الجنائية شديدة الخطورة الإجرامية.