صور.. محافظ المنيا يتفقد شادر بيع الخضر والفاكهة في سوق الحبشي

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد المواجدي:

تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، اليوم الخميس، شادر بيع الخضر والفاكهة بسوق الحبشي، توفير السلع وإحكام السيطرة على منافذ بيع السلع والأسواق والرقابة على الأسعار.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حلمي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، والدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، والمهندس إسماعيل رضوان، وكيل وزارة الزراعة، ومسؤولي الغرفة التجارية، وعدد من الجهات المعنية.

وتفقد المحافظ، جميع الأقسام، إذ اطمأن على توافر وجودة المعروض من الخضر والفاكهة بأسعار مناسبة، وناقش عدد من البائعين والمواطنين بشأن أسعار الخضر والفاكهة، حاليًا قياسًا بالأيام الماضية، مؤكدا أن الأسعار شهدت انخفاضًا ملحوظًا خلال الفترة الحالية.