جدعنة المصريين تنقذ شخصين من الإعدام بحد السيف.. جمعوا 7.5 مليون ريال في 12 يومًا - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

نشرت الصفحة الرسمية لموقع الخليج 365 على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك تغطية مباشرة من محافظة المنيا حول تجميع الجالية المصرية في السعودية مبلغًا ماليًا يقدر بـ7.5 مليون ريال سعودي كفدية في واقعة اتهام مصريين بالقتل في المملكة.

وقال مؤسس المبادرة إن الواقعة دليل على تضامن وتكافل المصريين في الخارج لإنقاذ إخوانهم المصريين من القصاص بحد السيف في المملكة حسب قوانين السعودية.

وأشار مؤسس المبادرة إلى أن المواطنين المصريين الذين جرى جمع الفدية لهما من محافظتي كفر الشيخ والمنوفية، لافتًا إلى أن الشوارع هناك في فرح كبير بسبب ما حدث.