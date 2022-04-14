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جدعنة المصريين تنقذ شخصين من الإعدام بحد السيف.. جمعوا 7.5 مليون ريال في 12 يومًا - فيديو

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محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

نشرت الصفحة الرسمية لموقع الخليج 365 على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك تغطية مباشرة من محافظة المنيا حول تجميع الجالية المصرية في مبلغًا ماليًا يقدر بـ7.5 مليون ريال سعودي كفدية في واقعة اتهام مصريين بالقتل في المملكة.

وقال مؤسس المبادرة إن الواقعة دليل على تضامن وتكافل المصريين في الخارج لإنقاذ إخوانهم المصريين من القصاص بحد السيف في المملكة حسب قوانين السعودية.

وأشار مؤسس المبادرة إلى أن المواطنين المصريين الذين جرى جمع الفدية لهما من محافظتي كفر الشيخ والمنوفية، لافتًا إلى أن الشوارع هناك في فرح كبير بسبب ما حدث.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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