إصابة 13 شخصا إثر إطلاق نار في مترو "بروكلين" بنيويورك

اسماعيل عبد الحي - قالت إدارة الإطفاء بمدينة نيويورك الأمريكية، الثلاثاء، إن عدة أشخاص أصيبوا بطلقات نارية في محطة مترو الأنفاق في حي بروكلين.

وأوضح متحدث باسم إدارة الإطفاء في المدينة، أن رجال الإطفاء الذين استجابوا لتقارير حول تصاعد الدخان في محطة شارع 36 في "سانسيت بارك"، عثروا على عدة أشخاص أصيبوا بطلقات نارية، وفقا لوكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية.

وأكدت الإدارة أنها أرسلت 13 مصاباً على الأقل إلى أقرب مستشفى في المنطقة.

وأشارت إلى أنها عثرت على "عبوات غير منفجرة" في المحطة.

وفي السياق، أفادت شرطة مدينة نيويورك بأنها تتعامل حالياً مع أنباء عن إصابة أشخاص إما بطلقات نارية أو انفجار، حسب الوكالة.​​​​​​​