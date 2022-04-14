نائبة الرئيس الأميركي: دعم الولايات المتحدة لأمن اسرائيل لا يتزعزع

كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 أبريل 2022 10:09 مساءً - منذ ساعتين

أعلن البيت الأبيض أنّ نائبة الرئيس “كاملا هاريس” نددت بالهجمات في إسرائيل التي أسفرت عن مقتل 14 شخصا وقالت إن دعم الولايات المتحدة لأمن إسرائيل “لا يتزعزع”، وذلك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتزوج اليوم الخميس.

البيت الأبيض قال في بيان “أبدت نائبة الرئيس الدعم للجهود المتواصلة للحد من التوتر”.

هذا وكثّف الجيش الإسرائيلي مداهماته في الضفة الغربية عقب هجمات لاثنين من الفلسطينيين من داخل الأراضي الفلسطينية وثلاثة من عرب إسرائيل أدت إلى مقتل 14 في إسرائيل منذ نهاية آذار.

وقتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 20 فلسطينيا كثير منهم مسلحون منذ كانون الثاني.

وتتهم إسرائيل السلطة الفلسطينية بعدم بذل ما يكفي من جهد لكبح جماح النشطاء وتشجيع العنف ضد الإسرائيليين.

الى ذلك، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية أمس الأربعاء إنها تحمّل إسرائيل “المسؤولية الكاملة عن تداعيات” الأعمال العسكرية، وناشد متحدث باسم الرئيس محمود عباس المجتمع الدولي التدخل.