أول تعليق للبنتاغون على انفجارات “موسكفا” الروسية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 أبريل 2022 10:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 14 - أبريل - 2022 8:54 مساءً

في أول تعليق أميركي على الحريق الكبير الذي طال السفينة الحربية “موسكفا”، التي تقود الأسطول الروسي في البحر الأسود، تحدث مسؤول رفيع في البنتاغون، الخميس، عن الأضرار الكبيرة التي لحقت بها.

وقال المسؤول لقناة الحرة إن البنتاغون: “لا يستطيع تأكيد ما الذي تسبب بالأضرار للسفينة”، وأضاف: “نعتقد أنها أصيبت بأضرار كبيرة واندلعت فيها النيران”.

وكشف المسؤول الأميركي أن السفينة “موسكفا” كانت على بعد 60 ميلا بحريا جنوب أوديسا وقد تكون تعرضت لصاروخ أو حادث، وقال: “لا يمكننا تأكيد ما الذي سبب الانفجار”.

وأوضح أن عددا من السفن الروسية في البحر الأسود ابتعدت عن الساحل بعد الانفجارات التي طالت السفينة “موسكفا”.

الطراد موسكفا لا يزال عائما

وقالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إن الطراد “موسكفا” الذي تضرر خلال الهجوم على أوكرانيا، لم يغرق وأن الانفجارات على متنه توقفت.

وأكدت إنه “تم احتواء بؤرة الحريق، ولم تعد هناك ألسنة لهب، بينما توقفت انفجارات الذخيرة، والطراد موسكفا لا يزال عائما”.

وأعلنت موسكو أنها تحقق في أسباب ما وقع، في حين أكدت أوكرانيا أنها هاجمت الطراد، وأنه “يتم اتخاذ تدابير لسحب الطراد إلى الميناء”.

ولم تعط الوزارة الروسية أي إشارة حول أسباب الحريق أوالانفجارات، فيما تم إجلاء الطاقم المكون من مئات العناصر، وفق الوزارة التي لم تنشر أي أرقام.

وأشارت الوزارة الى أن “السلاح الصاروخي الرئيسي لم يتضرر”.

أكثر من مجرّد سفينة

أصيبت “موسكفا” سفينة القيادة في أسطول البحر الأسود الروسي بأضرار جسيمة خلال النزاع في أوكرانيا، وهي أكثر من مجرد سفينة حربية فإلى جانب أهميّتها العسكرية لها حضور في الدبلوماسية الروسية.

وكانت موسكو قد أقرت ليلا بوقوع أضرار كبيرة في السفينة، بينما قالت السلطات الأوكرانية من جهتها إن الطراد “موسكفا” أصيب بصواريخ.

ونشر أوليكسي أريستوفيتش، مستشار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مقطع فيديو على تويتر، يظهر سلسلة انفجارات أحدها كبير جدا وسط الظلام، متحدثا عن انفجار مخازن ذخيرة تابعة للقوات البحرية الروسية.